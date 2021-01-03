Сергей Палкин уверен, что Дарио Срна однажды возглавит "Шахтер".

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин выразил уверенность в том, что однажды "горняков" возглавит легенда клуба Дарио Срна.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Шахтера".

"Я уверен, что в будущем он будет тренером "Шахтера". Он был легендарным футболистом, легендой клуба, достиг многого на футбольном поле, прошел длинный путь как футболист. Теперь он с другой стороны. Получить Pro диплом - это как окончить университет. Теперь ему надо поднабраться опыта, посмотреть, как эта кухня работает, как работает менталитет и психология со стороны тренерского штаба", - сказал Палкин.

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"Когда он получит этот опыт, а это одним днем не делается, я уверен, что в будущем он станет тренером "Шахтера". Уверен, что он будет хорошим тренером. У него есть все задатки, чтобы быть хорошим, харизматичным, дерзким на поле, эффективным коучем", - добавил гендиректор "горняков".

Дарио Срна: карьера в "Шахтере"

Срна выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 годы, проведя за клуб 537 матчей и забив 49 голов.

В 2018 году хорват был дисквалифицирован из-за допинга, а после окончания срока дисквалификации подписал контракт с "Кальяри".

Через сезон Срна вернулся в "Шахтер" уже в роли ассистента главного тренера команды Луиша Каштру.

Летом 2020-го Срна также занял в "Шахтере" должность директора по футболу.

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Автор: Антон Дударь