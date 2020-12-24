Георгий Цитаишвили проведет вторую часть сезона в "Ворскле".

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили перешел в "Ворсклу" на правах аренды.

20-летний украинец грузинского происхождения будет защищать цвета полтавского клуба во второй половине текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Георгий Цитаишвили в "Динамо"

В текущем сезоне Цитаишвили принял участие в четырех матчах "Динамо", в которых результативными действиями отметиться не успел.

Контракт Георгия с "бело-синими" рассчитан до конца 2023 года.

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Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

После зимней паузы чемпионат возобновится 13 февраля.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Олимпика" Шахаб Захеди и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которых по 8 голов.

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Автор: Олег Давыгора