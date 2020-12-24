Ворскла арендовала Цитаишвили у Динамо / фото ФК Динамо
Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили перешел в "Ворсклу" на правах аренды.
20-летний украинец грузинского происхождения будет защищать цвета полтавского клуба во второй половине текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.
Георгий Цитаишвили в "Динамо"
В текущем сезоне Цитаишвили принял участие в четырех матчах "Динамо", в которых результативными действиями отметиться не успел.
Контракт Георгия с "бело-синими" рассчитан до конца 2023 года.
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- После зимней паузы чемпионат возобновится 13 февраля.
- Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".
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