Отдыхали в Греции: футболисты топ-клуба АПЛ заразились коронавирусом

Футболисты первой команды "Челси" заразились COVID-19 на отдыхе в Греции.

В лондонском "Челси" выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Читайте такжеКапитан Манчестер Юнайтед получил тюремный срок за драку и разборки с полицией

Как сообщает Daily Mail, коронавирусом заразились защитник Фикайо Томори, полузащитники Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт, а также нападающий Тэмми Абрахам.

Все они во время отпуска отдыхали на греческом острове Миконос. После возвращения никто из них не прибыл на тренировочную базу клуба.

Футболисты, которые сдали положительные тесты, были отправлены на карантин.

В новом сезоне "Челси" предстоит стартовать 14 сентября - лондонцы в 1-м туре АПЛ сыграют против "Брайтона".

АПЛ: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь