цей матеріал доступний українською

Отдыхали в Греции: футболисты топ-клуба АПЛ заразились коронавирусом

12:07, 27 августа 2020
Футбол
233 0
Тэмми Абрахам / фото REUTERS

Читайте такжеКапитан Манчестер Юнайтед получил тюремный срок за драку и разборки с полицией

Как сообщает Daily Mail, коронавирусом заразились защитник Фикайо Томори, полузащитники Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт, а также нападающий Тэмми Абрахам.

Все они во время отпуска отдыхали на греческом острове Миконос. После возвращения никто из них не прибыл на тренировочную базу клуба.

Футболисты, которые сдали положительные тесты, были отправлены на карантин.

В новом сезоне "Челси" предстоит стартовать 14 сентября - лондонцы в 1-м туре АПЛ сыграют против "Брайтона".

АПЛ: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter