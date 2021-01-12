Экс-нападающий киевского "Динамо" готовится к возвращению в украинский футбол.

Экс-нападающему сборной Украины Артему Милевскому 12 января исполнилось 36 лет.

Форвард на своей странице в Instagram рассказал, что в день рождения ему приходится готовиться к новому сезону.

"Ничего нового! Две тренировки и начало сборов в этот день, только цифры меняются на 36", - написал Милевский под фото, на котором сидит на диване с рюкзаком.

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Напомним, Милевский вернулся в УПЛ, подписав контракт с "Минаем".

Артем Милевский: переход в "Минай"

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Автор: Антон Дударь