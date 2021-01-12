Артем Милевский готовится к сезону в составе Миная / фото ФК Минай
Экс-нападающему сборной Украины Артему Милевскому 12 января исполнилось 36 лет.
Форвард на своей странице в Instagram рассказал, что в день рождения ему приходится готовиться к новому сезону.
"Ничего нового! Две тренировки и начало сборов в этот день, только цифры меняются на 36", - написал Милевский под фото, на котором сидит на диване с рюкзаком.
фото instagram.com/timi1010
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Напомним, Милевский вернулся в УПЛ, подписав контракт с "Минаем".
Артем Милевский: переход в "Минай"
- 24 декабря Милевский подписал контракт с новичком УПЛ "Минаем". Соглашение рассчитано на полтора года.
- СМИ узнали, сколько форвард будет зарабатывать в Украине.
- Комментируя возвращение в УПЛ, Милевский подчеркнул, что "Минай", скорее всего, будет его последним клубом.
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