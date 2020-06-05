"Ничего с этим не сделаешь": Милевский назвал причину поражения Динамо в матче с Шахтером

Форвард "Динамо-Брест" отметил игру полузащитника "горняков" Марлоса.

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поражение киевского "Динамо" в матче с донецким "Шахтером" в 24-м туре УПЛ.

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Игрок "Динамо-Брест" высказал мнение на своем YouTube-канале Миля в беседе с Александром Зинченко.

"Первый тайм смотрел только, потому что надо было уходить. Мы тоже в это время играли. Марлос - это что-то с чем-то, конечно.

"Динамо", как обычно, физически готово хорошо. Видно, что во время паузы бегали тест Купера, 6 по 200, 10 по 800 метров. Они готовы супер. Но есть такие футболисты с индивидуальным мастерством - отдал, убежал, пробил. Все, вынимай. Ничего с этим не сделаешь. А вы и дальше бегайте", - сказал Милевский.

Напомним, Марлос в дерби стал автором дубля в ворота Бущана. "Шахтер" оторвался от киевлян на 16 очков и возглавляет турнирную таблицу. Команда Алексея Михайличенко находится на четвертом месте.

Как сообщал УНИАН, ранее легионер "Динамо" назвал причину своих постоянных травм.

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