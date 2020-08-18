Украинский нападающий покинул турецкий клуб и может вернуться в Динамо

Артем Кравец может вновь стать игроком "Динамо".

Нападающий сборной Украины Артем Кравец больше не является игроком турецкого "Кайсериспора".

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Об этом сообщила пресс-служба клуба в Twitter.

"Кайсериспор" поблагодарил Кравца за 2,5 года в клубе и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Контракт украинца был рассчитан еще на год, но по соглашению сторон расторгнут досрочно.

По информации ведущего программы "ТаТоТаке" на YouTube Михаила Спиваковского, Кравец может вернуться в киевское "Динамо".

"Самый свежий инсайд - очень велика вероятность, что в "Динамо" возвращается Артем Кравец", - сообщил Спиваковский.

Напомним, Кравец является воспитанником "Динамо" и провел в составе киевлян в общей сложности больше десяти лет.

Артем Кравец: как сложилась карьера за рубежом

В первой половине 2016 года Кравец на правах аренды перешел в немецкий "Штутгарт", за который провел 16 матчей и забил 1 гол.

Следом нападающий отправился на год в аренду в испанскую "Гранаду". В 26 матчах за клуб (все - в чемпионате Испании) он забил 5 голов.

В январе 2018 года Кравец подписал контракт с турецким "Кайсериспором". За два с половиной сезона форвард сыграл 55 матчей, в которых забил 17 голов. По итогам прошлого сезона "Кайсериспор" вылетел из высшей лиги Турции.

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Автор: Антон Дударь