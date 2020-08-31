Главный тренер национальной команды намерен проверить ближайший резерв.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от выступления команды в ближайших матчах Лиги наций.

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Тренера цитирует сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Будем ставить в состав игроков, которые готовы. Лига наций для нас важный турнир, мы играем с хорошими соперниками. Следующий год для нас также важен: начинается отбор на чемпионат мира, впереди чемпионат Европы. Лига наций - престижный турнир, мы попали в очень серьезную группу. Мы с командой не виделись 10 месяцев, вызвано несколько новых игроков и им будут даны шансы, чтобы они себя проявили.

Мы будем рисковать. Не вижу проблем в том, чтобы пробовать давать практику молодым игрокам. Если мы увидим, что они готовы, то этот риск будет оправдан на будущее. Дивизион очень серьезный. Для нас было бы престижно в нем остаться. Будем за это бороться. Но я не вижу проблем, даже если у нас будет какой-то негативный результат. Мы на это не настраиваемся, ни в коем случае. Для нас важно показать качество футбола", - сказал Шевченко.

Тренер добавил, что матч 1/8 финала ЧМ-2006 со Швейцарией должен стать мотивацией для игроков в предстоящем поединке со швейцарцами:

"Матч против Швейцарии в 2006-м? Время бежит быстро. Это один из самых лучших моментов в истории моей карьеры. Поиграть на чемпионате мира и выступить удачно, добиться результата. Надеюсь, футболисты помнят эти матчи и уже во Львове покажут хороший футбол".

Сборная Украины в Лиге наций: что нужно знать

Сборная Украины дебютирует в Лиге А, в которую повысилась по результатам первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2019/20. Соперниками нашей сборной по группе будут Испания, Германия и Швейцария.

Команда Андрея Шевченко 3 сентября во Львове будет принимать Швейцарию, а 6 сентября сыграет на выезде с Испанией.

Ранее был опубликован полный календарь украинской сборной в Лиге наций.

Уже известно, в каких городах сборная Украины проведет свои домашние матчи в Лиге наций.

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Автор: Данил Слесь