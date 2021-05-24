Главный тренер сборной доволен игрой команды.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги товарищеского матча против сборной Бахрейна, который завершился вничью - 1:1.

Слова 44-летнего коуча приводит "Большой футбол".

"Опять ничья. Я считаю, что команда снова создала достаточно моментов для того, чтобы мы спокойно выигрывали эту игру. Для нас была немного показательна эта игра, потому что ребята играли под большой нагрузкой. Когда ноги не свежие, где-то не хватало хладнокровия в реализации", - отметил Шевченко.

"Судаков очень хорошо вошел. Он активный, мобильный парень. Попову было немного тяжело, потому что мы потеряли структуру игры. Проигрывая матч, ребята больше атаковали, больше создавали. Для меня это важная игра с точки зрения понимания состояния футболистов. Команда старалась играть, мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч. Результат меня вообще не интересует", - добавил тренер.

"Для меня не имеет значения результат в товарищеских матчах. Более важна физическая форма футболистов и структурная игра команды. Мы готовим игроков к тем встречам, которые будут на чемпионате Европы. Будут эксперименты, будут смены позиций, будем давать шанс играть. Для нас важно видеть, чтобы они были готовы. Я знаю, кто из них уже готов, а кто еще немножечко сзади. У нас будет мало тренировок, и будет две игры. Будем готовить их к этим играм", - рассказал о планах Андрей Николаевич.

"Неделю назад, перед началом сбора мы провели тестирование, и некоторые из ребят очень сильно отставали от своих лучших показателей. Сегодня все играли с датчиками, так что мы получим возможность для объективного анализа. Команда сегодня играла под нагрузкой. Мы готовим ее не к товарищеским матчам, а к официальным", - поделился впечатлениями наставник.

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Сборная Украины: что нужно знать о подготовке к Евро-2020

Перед чемпионатом Европы сборной Украины осталось провести еще два спарринга: против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. А также Виталий Буяльский, у которого диагностировали трещину в ступне.

В спарринге против Бахрейна тренерский штаб не смог рассчитывать на украинских легионеров, которые еще завершают сезоны в европейских чемпионатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Александр Зинченко, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрей Ярмоленко). Эта группа игроков присоединится к команде позже.

В лагере "желто-синих" царит замечательная атмосфера, коллектив Андрея Шевченко в Харькове в хорошем настроении продолжает подготовку к Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин