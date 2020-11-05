Правило может получить более гибкую трактовку.

Президент УЕФА Александер Чеферин написал обращение к ФИФА с предложением внести поправки в правило игры рукой.

Читайте такжеФИФА оставила в силе изменение важного правила футбола на следующий сезон

Об этом сообщает Associated Press.

Чеферин считает, что арбитры должны вновь получить возможность принимать решение по каждой отдельной ситуации на свое усмотрение, а игра рукой может быть не намеренной.

"Попытка четко фиксировать случаи, когда игра рукой является нарушением, привела к многочисленным несправедливым решением, которые стали разочарованием для всего футбольного сообщества. Дух игры надо сохранить.

Довольно часто происходит так, что мяч случайно попадает в руку игрока. Такие ситуации неизбежны и они не должны наказываться, чтобы избежать лишних остановок в игре и не позволить подобным эпизодам влиять на исход поединка.

Руки - это части тела, которые находятся в динамике, позволяя игроку балансировать и предотвращать травмы. Существует множество свидетельств того, что сейчас защитники вынуждены принимать неестественное положение, чтобы избежать случайной игры рукой. Бывают также ситуаци, когда естественное движение рукой наказывалось пенальти. Это плохой сценарий", - сказал Чеферин.

В ближайшее время президент ФИФА Джанни Инфантино рассмотрит обращение УЕФА. Правило может быть изменено уже на следующем собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в начале 2021 года.

После очередных изменений в правилах в прошлом году, игра рукой наказывается, если футболист с помощью этого действия забил гол или создал голевой момент, даже делая это непреднамеренно.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Данил Слесь