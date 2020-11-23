Функционер в ближайшие годы не сможет работать в футболе.

ФИФА отстранила президента Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмада Ахмада от футбольной деятельности на пять лет.

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Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Расследование пришло к выводам, что руководитель CAF, который также был вице-президентом ФИФА, занимался присвоением средств.

60-летний функционер зарабатывал деньги на производстве спортивной экипировки, а также был замечен в незаконных действиях в процессе управления CAF, которую он возглавлял с 2017 года.

Помимо пятилетнего запрета работать на всех уровнях, Ахмад Ахмад должен выплатить штраф в размере 200 тысяч швейцарских франков.

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Перевод: Данил Слесь