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Шахтер планирует стать совладельцем НСК Олимпийский - СМИ

13:40, 17 января 2020
Футбол
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НСК Олимпийский - домашний стадион Динамо / ФК Динамо

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Об этом сообщил "Чемпион" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, руководство донецкого клуба после выкупа доли хочет получить полное управление стадионом и организовать там свой кейтеринг.

Таким образом, велика вероятность, что "Шахтер" будет не только зарабатывать на проведении мероприятий на стадионе, но и играть в столице Украины.

Стоит отметить, что в настоящий момент домашние матчи на "Олимпийском" проводит киевское "Динамо". Домашней ареной "горняков" при этом считается харьковский ОСК "Металлист", а команда базируется в Киеве.

Подопечные Луиша Каштру лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая динамовцев на 14 очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что стало известно расписание матчей "Шахтера" на сборе в Турции.

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