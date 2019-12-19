Футбольный Джордан: Роналду совершил фантастический прыжок и забил победный гол (фото, видео)

Португалец стал одним из главных героев футбольного вечера Европы.

"Ювентус" в 17-м туре итальянской Серии А встречался на выезде с "Сампдорией" и одержал победу со счетом 2:1.

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В самой концовке первого тайма Криштиану Роналду откликнулся на подачу с левого фланга и совершил невероятный прыжок, после чего нанес точный удар головой - у защитника не было никаких шансов остановить форварда.

Позже журналисты посчитали, что 34-летний португалец сумел выпрыгнуть на 71 сантиметр и в момент нанесения удара находился на высоте 2,56 метра.

"Это птица? Это самолет? Нет, это Роналду!" - отреагировала пресс-служба туринского клуба на столь яркий эпизод.

"Криштиану Роналду - Майкл Джордан", - написал сам португалец в Instagram.

В нынешнем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 20 матчей, забил 12 голов и отдал 1 ассист.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" и "Реал" впервые за 17 лет завершили Эль Класико без голов.