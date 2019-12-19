Футбольный Джордан: Роналду совершил фантастический прыжок и забил победный гол (фото, видео)
"Ювентус" в 17-м туре итальянской Серии А встречался на выезде с "Сампдорией" и одержал победу со счетом 2:1.
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В самой концовке первого тайма Криштиану Роналду откликнулся на подачу с левого фланга и совершил невероятный прыжок, после чего нанес точный удар головой - у защитника не было никаких шансов остановить форварда.
Позже журналисты посчитали, что 34-летний португалец сумел выпрыгнуть на 71 сантиметр и в момент нанесения удара находился на высоте 2,56 метра.
"Это птица? Это самолет? Нет, это Роналду!" - отреагировала пресс-служба туринского клуба на столь яркий эпизод.
"Криштиану Роналду - Майкл Джордан", - написал сам португалец в Instagram.
Humans jump 1.00m,Athletes jumps 1.50m,#CristianoRonaldo jumps 2.75m✈😱 #CR7Airlines#Ronaldo#ForzaJuvepic.twitter.com/u0ITT25ibP— Suraj Khandave (@4surajDK) 19 декабря 2019 г.
THAT @Cristiano HAAAAANGTIME! ⛹️⚽️🔥#SampJuve#FinoAllaFine#ForzaJuvepic.twitter.com/S4skZU2y6u— JuventusFC (@juventusfcen) 18 декабря 2019 г.
В нынешнем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 20 матчей, забил 12 голов и отдал 1 ассист.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" и "Реал" впервые за 17 лет завершили Эль Класико без голов.