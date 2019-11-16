"Нужно сыграть удачно": Шевченко назвал главную мотивацию сборной Украины в матче с сербами (видео)

Главный тренер рассчитывает бороться за положительный результат, несмотря на досрочный выход на Евро-2020.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча с Сербией, который станет заключительным для обеих команд в квалификации Евро-2020.

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина.

Тренера цитирует пресс-служба УАФ.

"Что будет мотивировать в этом матче? У нас очень важная игра с Сербией с точки зрения жеребьевки. У нас есть шанс быть сеяными. Для этого нужно сыграть удачно. Понимаем, как сербы будут готовиться к игре. Точно так же должна готовиться и наша команда.

Мотивация Сербии? Думаю, что их мотивация правильная, но не думаю, что счет играет какую-то роль. Во Львове нам нужно было заработать три очка, и мы это сделали. После матча я сказал, что так бывает не всегда. У Сербии добротная команда. Завтра будет непростая игра. У соперника свои задачи, они борются за второе место", - отметил Шевченко.

Также специалист признался, что пока не спешит составлять список игроков, которые поедут на Евро:

"Впереди еще много времени. Многое может измениться. Строить какие-то планы пока не вижу смысла. Нужно дождаться жеребьевки. Однозначно будет несколько товарищеских матчей перед Евро. Дадим шансы более молодым игрокам или тем, кто меньше играл, чтобы они имели шанс себя проявить".

Сборная Украины досрочно выиграла группу B и вышла в финальную часть Евро-2020, тогда как сербам нужна победа, чтобы иметь шансы побороться с Португалией за второе место.

УНИАН ранее сообщал о том, что букмекеры сделали прогноз на предстоящий матч Украины против Сербии.