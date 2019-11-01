Шесть основных игроков Шахтера пропустят матч против Карпат

"Горняки" не смогут рассчитывать на ряд ведущих исполнителей в ближайшем поединке УПЛ.

Сразу шесть игроков основного состава "Шахтера" пропустят матч 13-го тура украинской Премьер-лиги против "Карпат".

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Во Львов с командой не отправились Евгений Коноплянка, Марлос, Исмаили и Сергей Кривцов, которые не сыграют из-за травм, а также Андрей Пятов, которому тренерский штаб, судя по всему, предоставил отдых. Кроме того из-за трехматчевой дисквалификации игру пропустит бразилец Алан Патрик.

"Шахтер" и "Карпаты" встретятся 2 ноября во Львове. Начало матча - в 14.00.

Напомним, ряд игроков "Шахтера" получил травмы в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Динамо", который состоялся 30 октября и завершился поражением "горняков" в овертайме со счетом 1:2.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" выпустил яркий промо-ролик к битве с "Динамо" в УПЛ.