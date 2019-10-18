Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 11-го тура

"Динамо" будет принимать "Александрию", а "Шахтер" сыграет против новичка УПЛ.

18, 19 и 20 октября пройдут матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги. Расписание трансляций 18 октября 19.00 "Шахтер" - "Колос" Трансляция: "Футбол 1" 19 октября 14.00. "Карпаты" - "Львов" Трансляция: УНИАН ТВ 17.00. "Заря" - "Десна" Трансляция: УНИАН ТВ 20 октября 14.00. "Мариуполь" - "Днепр-1" Трансляция: "Футбол 1" 17.00. "Динамо" - "Александрия" Трансляция: "2+2" 19.30. "Олимпик" - "Ворскла" Трансляция: "Футбол 1" УНИАН ранее также сообщал о том, что футболиста "Зари" признали лучшим игроком сентября в УПЛ.

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