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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 11-го тура

00:30, 18 октября 2019
Футбол
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Шахтер сыграет в Харькове / фото: ФК Шахтер

Расписание трансляций

18 октября

19.00 "Шахтер" - "Колос"

Трансляция: "Футбол 1"

19 октября

14.00. "Карпаты" - "Львов"

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Заря" - "Десна"

Трансляция: УНИАН ТВ

20 октября

14.00. "Мариуполь" - "Днепр-1"

Трансляция: "Футбол 1"

17.00. "Динамо" - "Александрия"

Трансляция: "2+2"

19.30. "Олимпик" - "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 1"

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболиста "Зари" признали лучшим игроком сентября в УПЛ.

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Теги: #Динамо#Шахтер#УПЛ#чемпионат Украины