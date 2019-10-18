Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 11-го тура
00:30, 18 октября 2019Футбол
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"Динамо" будет принимать "Александрию", а "Шахтер" сыграет против новичка УПЛ.
Шахтер сыграет в Харькове / фото: ФК Шахтер
18, 19 и 20 октября пройдут матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги.
Расписание трансляций
18 октября
19.00 "Шахтер" - "Колос"
Трансляция: "Футбол 1"
19 октября
14.00. "Карпаты" - "Львов"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Заря" - "Десна"
Трансляция: УНИАН ТВ
20 октября
14.00. "Мариуполь" - "Днепр-1"
Трансляция: "Футбол 1"
17.00. "Динамо" - "Александрия"
Трансляция: "2+2"
19.30. "Олимпик" - "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 1"
УНИАН ранее также сообщал о том, что футболиста "Зари" признали лучшим игроком сентября в УПЛ.
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