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"Помогает становиться лучше": Зинченко рассказал о работе с Гвардиолой в Манчестер Сити

16:54, 02 сентября 2019
Футбол
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Зинченко играет в клубе и сборной на разных позициях / фото: УАФ

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко признался, что доволен своей ролью в составе чемпионов Англии и сотрудничеством с наставником команды Пепом Гвардиолой.

Украинца цитирует Manchester Evening News.

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"Гвардиола внес огромный вклад в мою карьеру. Он постоянно помогает мне прогрессировать. Я испытываю невероятные эмоции от работы с одним из лучших тренеров мира. 

Позиция левого защитника? В такой команде каждый игрок старается воспользоваться любым шансом. Я не могу сказать, что не имею опыта игры в этой роли, ведь провожу в "Сити" уже третий сезон. Успел привыкнуть и получаю удовольствие, но продолжаю учиться.

В сборной Украины я играю в полузащите, но после возвращения в клуб надо сразу переключаться. Здесь у меня иные функции", - отметил Александр.

УНИАН ранее сообщал, что Зинченко стал лучшим по созданным моментам в матче АПЛ.

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Теги: #футбол#Александр Зинченко#Манчестер Сити#Пеп Гвардиола