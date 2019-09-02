"Помогает становиться лучше": Зинченко рассказал о работе с Гвардиолой в Манчестер Сити

Украинец благодарен специалисту.

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко признался, что доволен своей ролью в составе чемпионов Англии и сотрудничеством с наставником команды Пепом Гвардиолой.

Украинца цитирует Manchester Evening News.

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"Гвардиола внес огромный вклад в мою карьеру. Он постоянно помогает мне прогрессировать. Я испытываю невероятные эмоции от работы с одним из лучших тренеров мира.

Позиция левого защитника? В такой команде каждый игрок старается воспользоваться любым шансом. Я не могу сказать, что не имею опыта игры в этой роли, ведь провожу в "Сити" уже третий сезон. Успел привыкнуть и получаю удовольствие, но продолжаю учиться.

В сборной Украины я играю в полузащите, но после возвращения в клуб надо сразу переключаться. Здесь у меня иные функции", - отметил Александр.

УНИАН ранее сообщал, что Зинченко стал лучшим по созданным моментам в матче АПЛ.