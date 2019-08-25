Легенда и тренер Шахтера Срна обратился к жителям Донецка с поздравлением (видео)

Хорват надеется однажды встретиться с ними на "Донбасс Арене".

Легендарный футболист донецкого "Шахтера" Дарио Срна обратился к жителям Донецка и поздравил их с двумя праздниками - Днем города и Днем шахтера.

Видеообращение Срна опубликовал на своей странице в Instagram.

"Дорогие дончане, дорогие земляки! Хочу поздравить вас с большим праздником, пожелать вам любви, здоровья, счастья и, конечно же, мира. Мы уже долго друг без друга, но мы должны жить одной мечтой - увидеться на "Донбасс Арене". Уверен, что скоро это случится. С праздником, дончане. Люблю вас", - заявил хорват.

В составе "Шахтера" Срна провел большую часть своей карьеры - 15 лет, за которые сыграл 339 матчей и забил 33 гола. Это рекорд в истории клуба.

В настоящий момент бывший футболист входит в тренерский штаб Луиша Каштру.

УНИАН ранее сообщал, что легионер "Шахтера" перешел в турецкий клуб.