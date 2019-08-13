"Смогут сдержать соперника": экс-игрок сборной Украины дал прогноз на матч Динамо - Брюгге

Юрий Максимов считает, что киевляне смогут добиться нужного результата.

Бывший полузащитник сборной Украины, тренер Юрий Максимов выразил мнение, что "Динамо" сможет пройти "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

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Слова Максимова приводит сайт zbirna.com.

"Если поражение от "Шахтера" и помешает, то совсем немного. Все-таки это два разных турнира. Если в чемпионате ошибки еще можно исправить, то в Лиге чемпионов, куда "Динамо" может не попасть, если не пройдет "Брюгге", увы. Поэтому настрой у команды будет запредельный. Я верю, что все должно получиться", - сказал Максимов.

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По мнению специалиста, киевляне смогут не пропустить не своем поле:

"Брюгге" на своем поле забил один раз, да и то - с пенальти. Думаю, дома "бело-синие" смогут сдержать атаки соперника и добиться нужного для себя результата".

Максимов считает, что "Динамо" сильно поможет быстрый гол:

"Считаю, что с первых минут нужно применять высокий прессинг, нужно забивать. Быстрый гол снял бы психологическую напряженность".

Напомним, матч "Динамо" - "Брюгге" пройдет сегодня, 13 августа, на "Олимпийском". Начало встречи - 20.30. В прямом эфире игру покажет телеканал "2+2".

УНИАН также сообщал о том, что в "Динамо" рассказали, что нужно для победы над "Брюгге".