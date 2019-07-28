Шахтер погулял по Одессе перед матчем против Динамо за Суперкубок Украины (фото)
14:09, 28 июля 2019Футбол
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"Горняки" расслабились перед напряженным поединком.
"Горняки" устроили традиционную прогулку / фото: ФК Шахтер
Футболисты и тренерский штаб донецкого "Шахтера" приняли участие в прогулке по Одессе перед матчем с "Динамо" за Суперкубок Украины.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Шахтер.
Об этом сообщила пресс-служба "горняков".
Команда гуляла по городу и фотографировалась со всеми желающими болельщиками. Подопечные Луиша Каштру планируют отправиться на стадион "Черноморец" за два часа до стартового свистка.
фото: ФК Шахтер
фото: ФК Шахтер
фото: ФК Шахтер
Встреча начнется в 21:00.
Суперкубок Украины будет разыгран в шестнадцатый раз в истории. Обладателем трофея ранее неизменно становились "Динамо" или "Шахтер". На счету киевлян - семь титулов, у "горняков" - восемь.
В прошлом году, напомним, Суперкубок выиграло "Динамо". Киевляне обыграли "Шахтер" со счетом 1:0.
УНИАН ранее сообщал, что два основных игрока "Динамо" пропустят матч с "Шахтером".
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