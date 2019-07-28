Шахтер погулял по Одессе перед матчем против Динамо за Суперкубок Украины (фото)

"Горняки" расслабились перед напряженным поединком.

Футболисты и тренерский штаб донецкого "Шахтера" приняли участие в прогулке по Одессе перед матчем с "Динамо" за Суперкубок Украины.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Шахтер.

Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

Команда гуляла по городу и фотографировалась со всеми желающими болельщиками. Подопечные Луиша Каштру планируют отправиться на стадион "Черноморец" за два часа до стартового свистка.

Встреча начнется в 21:00.

Суперкубок Украины будет разыгран в шестнадцатый раз в истории. Обладателем трофея ранее неизменно становились "Динамо" или "Шахтер". На счету киевлян - семь титулов, у "горняков" - восемь.

В прошлом году, напомним, Суперкубок выиграло "Динамо". Киевляне обыграли "Шахтер" со счетом 1:0.

УНИАН ранее сообщал, что два основных игрока "Динамо" пропустят матч с "Шахтером".