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Тотальная коррупция: известный испанский тренер рассказал про реалии УПЛ

20:01, 27 июня 2019
Футбол
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Хуанде Рамос / фото: ФК "Днепр"

"Больше всего я расстроился, когда мы не выиграли чемпионат Украины, когда победа фактически была в наших руках. Другим командам, кроме "Шахтера" и "Динамо", просто не дают стать чемпионами. Мы могли выиграть, но нам не позволили этого сделать.

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Судейская система в Украине коррумпированная с ног до головы. Мы были очень близки к чемпионству — за четыре тура до завершения мы опережали "Шахтер", а потом нам просто убили две игры, чтобы "горняки" смогли нас обогнать", - заявил Рамос в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, "Шахтер" в том сезоне стал чемпионом, "Днепр" — вторым, "Металлист" — третьим, а "Динамо" — четвертым.

Ранее УНИАН сообщал, что британский журнал назвал главных героев минувшего сезона УПЛ.

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Теги: #футбол#УПЛ