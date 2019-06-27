Тотальная коррупция: известный испанский тренер рассказал про реалии УПЛ

Хуанде Рамос уверен, что у "Днепра" отобрали титул.

Бывший главный тренер "Днепра" Хуанде Рамос рассказал, почему команде не удалось выиграть чемпионат Украины в сезоне 2013/14.

"Больше всего я расстроился, когда мы не выиграли чемпионат Украины, когда победа фактически была в наших руках. Другим командам, кроме "Шахтера" и "Динамо", просто не дают стать чемпионами. Мы могли выиграть, но нам не позволили этого сделать.

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Судейская система в Украине коррумпированная с ног до головы. Мы были очень близки к чемпионству — за четыре тура до завершения мы опережали "Шахтер", а потом нам просто убили две игры, чтобы "горняки" смогли нас обогнать", - заявил Рамос в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, "Шахтер" в том сезоне стал чемпионом, "Днепр" — вторым, "Металлист" — третьим, а "Динамо" — четвертым.

Ранее УНИАН сообщал, что британский журнал назвал главных героев минувшего сезона УПЛ.