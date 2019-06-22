В Шахтере назвали солидную сумму, за которую готовы продать лидера команды

Донецкий клуб не станет расставаться с Исмаили менее чем за 50 миллионов евро.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал информацию об интересе "Ромы" к бразильскому защитнику Исмаили.

Об этом Палкин сказал в комментарии football.ua.

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"Наши игроки - это игроки "Шахтера", а не Паулу Фонсеки. И решение принимает клуб, куда и за сколько уйдет игрок. Вы также наверняка знаете, что если мы продаем своих игроков, то продаем очень дорого. Исмаили на сегодняшний день один из ключевых игроков нашей команды и один из лучших левых защитников Европы. Его отступная стоимость по контракту составляет 100 млн евро", - сказал Палкин.

Гендиректор "Шахтера" также назвал минимальную сумму, при которой "Шахтер" готов задуматься о продаже Исмаили:

"Когда мы получим предложение в 50 миллионов евро за Исмаили, мы только тогда начнем думать, чтобы вступать в переговорный процесс по игроку".

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Рома" не готова платить за 29-летнего Исмаили 20 миллионов евро.

УНИАН также сообщал о том, что Фонсека заявил о желании забрать в "Рому" игроков "Шахтера".