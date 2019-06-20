Сборная Аргентины вновь не смогла выиграть на Кубке Америки (видео)
Сборная Аргентины не смогла выиграть в матче второго тура группового этапа Копа Америка-2019.
Аргентинцы могли и проиграть, если бы игрок "Динамо" Дерлис Гонсалес, который на правах аренды выступает за "Сантос", во втором тайме забил пенальти.
В другом матче группы В Колумбия обыграла Катар со счетом 1:0. Колумбийская сборная набрала 6 очков и лидирует в группе. У Парагвая - 2 очка, у Катара и Аргентины - по 1 очку, причем по разнице мячей команда Месси занимает последнее место.
В третьем туре Аргентина сыграет с Катаром.
Аргентина - Парагвай - 1:1
Голы: Месси, 57 (с пенальти) - Санчес, 37
Аргентина: Армани, Тальяфико, Отаменди, Песселья, Каско, де Поль, Паредес, Ло Челсо, Перрейра, Мартинес, Месси
Парагвай: Фернандес, Пирис, Алонсо, Гомес, Арзамендиа, Санчес, Рохас, Гонсалес, Рохас М., Альмирон, Сантандер
Незабитый пенальти: Гонсалес, 62
В первом матче на турнире Аргентина, напомним, со счетом 0:2 проиграла Колумбии.
Как сообщал УНИАН, сборная Бразилии во втором туре также потеряла очки.