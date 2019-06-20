Сборная Аргентины вновь не смогла выиграть на Кубке Америки (видео)

Гол Лионеля Месси и нереализованный пенальти Дерлиса Гонсалеса спасли аргентинцев от поражения в матче с Парагваем.

Сборная Аргентины не смогла выиграть в матче второго тура группового этапа Копа Америка-2019.

Аргентинцы могли и проиграть, если бы игрок "Динамо" Дерлис Гонсалес, который на правах аренды выступает за "Сантос", во втором тайме забил пенальти.

В другом матче группы В Колумбия обыграла Катар со счетом 1:0. Колумбийская сборная набрала 6 очков и лидирует в группе. У Парагвая - 2 очка, у Катара и Аргентины - по 1 очку, причем по разнице мячей команда Месси занимает последнее место.

В третьем туре Аргентина сыграет с Катаром.

Аргентина - Парагвай - 1:1

Голы: Месси, 57 (с пенальти) - Санчес, 37

Аргентина: Армани, Тальяфико, Отаменди, Песселья, Каско, де Поль, Паредес, Ло Челсо, Перрейра, Мартинес, Месси

Парагвай: Фернандес, Пирис, Алонсо, Гомес, Арзамендиа, Санчес, Рохас, Гонсалес, Рохас М., Альмирон, Сантандер

Незабитый пенальти: Гонсалес, 62

В первом матче на турнире Аргентина, напомним, со счетом 0:2 проиграла Колумбии.

Как сообщал УНИАН, сборная Бразилии во втором туре также потеряла очки.