Карпаты выиграли у Волыни и сохранили прописку в УПЛ

Львовский клуб в ответном стыковом матче одержал победу в Луцке.

Львовские "Карпаты" сумели сохранить прописку в украинской Премьер-лиге по итогам переходных матчей с представителем Первой лиги "Волынью".

Матч в Луцке завершился победой львовян - 3:1.

Счет в матче открыл Дмитрий Клец, но еще до перерыва Денис Кожанов восстановил равновесие на табло.

Концовку матча хозяева проводили в меньшинстве после удаления Сергея Симинина и пропустили дважды.

На 82-й минуте в ворота "Волыни" был назначен пенальти, который реализовал Кристиан Понде. А в компенсированное время отличился Денис Мирошниченко.

На последних секундах матч пришлось остановить из-за того, что на поле выбежали фанаты "Волыни", и один из них бросил куском сиденья в арбитра Максима Козыряцкого, но не попал. После этого судейская бригада покинула пределы поля, и матч не был возобновлен.

В первом матче команды сыграли вничью - 0:0.

"Волынь" - "Карпаты" - 1:3

Голы: Кожанов, 42 - Клец, 37, Понде, 83, Мирошниченко, 90+6.

"Волынь": Недилько, Симинин, Болденков, Неплях (Козьбан, 90), Цюпа, Курко, Хагназари, Бартулович (Петько, 74), Кожанов, Климец, Волошинович (Богомаз, 86).

"Карпаты": Кучинский, Ковтун, Мегремич, Федецкий, Мирошниченко, Хонгла, Клец, Ди Франко (Бусько, 75), Мякушко, Понде (Дебелко, 85), Гуцуляк.

Удаление: Симинин, 71 (прямая красная карточка).

Как сообщал УНИАН, ранее путевку в УПЛ завоевал "Колос", который в скандальном матче обыграл "Черноморец".