Колос в скандальном матче обыграл Черноморец и вышел в УПЛ

Одесский клуб по итогам двухматчевого противостояния не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге.

В Ковалевке состоялся ответный стыковый матч за право играть в УПЛ между местным "Колосом" и одесским "Черноморцем".

Представитель Первой лиги "Колос" одержал победу со счетом 2:0 и впервые в своей истории завоевал путевку в Премьер-лигу.

По ходу встречи арбитр Виталий Романов назначил три пенальти в ворота "Черноморца". Два из них хозяева реализовали усилиями Виталия Гавриша.

После третьего пенальти фанаты "Черноморца" выбежали с трибун и начали бросать файеры. Арбитр был вынужден увести команды с поля, а в ситуацию вмешались правоохранители. Игра в итоге возобновилась через десять минут.

В конце матча "Черноморец" мог отыграть один мяч, но после удара Виталия Гошкодери "Колос" спасла штанга.

В первом матче команды сыграли вничью - 0:0.

"Черноморец" покинул УПЛ после восьми сезонов в элитном дивизионе.

"Колос" - "Черноморец" - 2:0 (первый матч - 0:0)

Голы: Гавриш, 57 (с пенальти), 63 (с пенальти)

"Колос": Яшков, Сахневич, Гавриш, Максименко, Милько, Черноморец, Ильин, Задоя, Морозко (Мигунов, 63), Кызылатеш (Нехтий, 53), Лысенко (Д. Костышин, 86)

"Черноморец": Литовченко, Голиков, Рыжук, Гошкодеря, Норенков, Бабенко, Танчик, Хамелюк, Аржанов, Вильхамссон (Чорний, 63, (Грачев, 86), Павлов (Семенив, 46)

На 18-й минуте Лысенко не реализовал пенальти (вратарь)

Как сообщал УНИАН, напрямую в УПЛ ранее вышел "Днепр-1".