Форвард Шахтера Мораес опередил Цыганкова в гонке бомбардиров УПЛ

Молодой динамовец отстал от экс-партнера по киевскому клубу на 1 мяч.

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги в сезоне-2018/2019. Он выиграл гонку футбольных снайперов с 19 голами на счету, из них 1 он забил с пенальти.

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Мораес обошел ближайшего преследователя - полузащитника «Динамо» Виктора Цыганкова - на 1 гол. Третье место с серьезным отрывом (14 голов) занял полузащитник Марьян Швед, который выступал за "Карпаты", но подписавший в этом году контракт с шотландским "Селтиком".

В сезоне УПЛ Жуниор Мораес, который перешел в "Шахтер" год назад из киевского "Динамо", провел 27 матчей. По системе "гол+пас" форвард горняков набрал 27 баллов (19 голов + 8 передач).

Как сообщал УНИАН, в последнем туре Премьер-лиги "Шахтер" разгромил ФК "Львов" (3:0), а "Динамо" обыграло "Александрию" (2:0).