Заря - Александрия: видео матча УПЛ

Четвертая и третья команды чемпионата Украины встречались в 31-м туре чемпионата Украины

В 31-м туре украинской Премьер-лиги "Заря" в Запорожье" принимала "Александрию". Матч прошел 26 мая.

Встреча завершилась победой луганского клуба со счетом 3:1. У победителей отличились Артем Громов, Максим Лунев и Дмитрий Хомченовский. У "Александрии" гол на счету Алексея Довгого.

У "Александрии" осталось 49 очков, команда еще перед этим матчем уже гарантировала себе бронзовые медали чемпионата Украины. "Заря" набрала 43 очка и поднялась на четвертое место в УПЛ.

Відеоогляд матчу

Повне відео матчу

УНИАН также сообщал о результатах матчей УПЛ 25 мая.