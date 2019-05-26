Заря - Александрия: видео матча УПЛ
21:25, 26 мая 2019Футбол
2661 0
Четвертая и третья команды чемпионата Украины встречались в 31-м туре чемпионата Украины
Заря и Александрия встретились в четвертый раз в сезоне / фото: ФК Заря
В 31-м туре украинской Премьер-лиги "Заря" в Запорожье" принимала "Александрию". Матч прошел 26 мая.
Встреча завершилась победой луганского клуба со счетом 3:1. У победителей отличились Артем Громов, Максим Лунев и Дмитрий Хомченовский. У "Александрии" гол на счету Алексея Довгого.
У "Александрии" осталось 49 очков, команда еще перед этим матчем уже гарантировала себе бронзовые медали чемпионата Украины. "Заря" набрала 43 очка и поднялась на четвертое место в УПЛ.
Відеоогляд матчу
Повне відео матчу
УНИАН также сообщал о результатах матчей УПЛ 25 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter