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Заря - Александрия: видео матча УПЛ

21:25, 26 мая 2019
Футбол
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Заря и Александрия встретились в четвертый раз в сезоне / фото: ФК Заря

Встреча завершилась победой луганского клуба со счетом 3:1. У победителей отличились Артем Громов, Максим Лунев и Дмитрий Хомченовский. У "Александрии" гол на счету Алексея Довгого.

У "Александрии" осталось 49 очков, команда еще перед этим матчем уже гарантировала себе бронзовые медали чемпионата Украины. "Заря" набрала 43 очка и поднялась на четвертое место в УПЛ.

Відеоогляд матчу

Повне відео матчу

УНИАН также сообщал о результатах матчей УПЛ 25 мая.

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Теги: #Заря#УПЛ#Александрия#чемпионат Украиныпогода в Запорожье