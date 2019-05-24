Шахтер интересуется перспективным защитником итальянской Серии А

21-летний испанец Поль Лирола может стать конкурентом украинцам Богдану Бутко и Сергею Болбату.

"Шахтер" интересуется защитником команды итальянской Серии А "Сассуоло" Полем Лиролой.

Как сообщает портал Calcionapoli24.it, горняки проявляли интерес к 21-летнему испанцу еще зимой, однако после вылета из Лиги чемпионов прекратили переговоры. С тех пор, когда за трансфер Лиролы в Италии требовали 7 миллионов евро, его цена выросла почти вдвое - до 13 миллионов.

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Отметим, что Поль Лирола играет на правом фланге защиты. На сегодняшний день данную позицию в "Шахтере" делят украинцы Богдан Бутко и Сергей Болбат.

Лирола в ходе нынешнего сезона принял участие в 37 матчах "Сассуоло" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 7 результативных передач. Перед последним туром в Италии "Сассуоло" занимает 10-е место в турнирной таблице.

Свой сезон "Шахтер" заканчивает в статусе чемпиона Украины и обладателя Кубка страны. До ухода на летние каникулы подопечные Паулу Фонсеки проведут еще два матча: в статусе хозяина против "Мариуполя" (26 мая) и против ФК "Львов" (30 мая) на выезде.