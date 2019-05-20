Футболиста сборной Украины признали лучшим в бельгийском клубе (фото)

Болельщики "Генка" признали Руслана Малиновского лучшим игроком команды по итогам сезона.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком бельгийского "Генка" по итогам сезона 2018-2019.

Об этом сообщает официальный сайт "Генка".

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Малиновский признан лучшим по итогам голосования болельщиков.

По итогам голосования украинский хавбек опередил нападающего Мбвану Саматту, а также защитника Себастьена Деваста.

В качестве награды Малиновский получил золотую бутсу.

На счету украинского футболиста в текущем сезоне 16 голов и 16 результативных передач в 51 матче за "Генк".

Как сообщал УНИАН, ранее агент опроверг слухи о возможном трансфере Малиновского в "Спартак".