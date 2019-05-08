Наставник Динамо Хацкевич и защитник Кендзера наказаны Дисциплинарным комитетом ФФУ

Состоялось заседание дисциплинарного органа федерации.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ вынес наказание главному тренеру "Динамо" Александру Хацкевичу и игроку команды польскому защитнику Томашу Кендзере.

Рулевой столичного клуба оштрафован на 5000 гривен за неявку на послематчевую пресс-конференцию после поединка 1/4 финала Кубка Украины с "Шахтером", сообщает пресс-служба ФФУ.

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Защитник клуба Томаш Кендзера дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение в другом матче - с ФК "Львов". Также поляк дисквалифицирован на один поединок условно в случае повторения грубого нарушения. Испытательный срок - 3 месяца.

Таким образом, Кендзера пропустит следующий матч Премьер-лиги против луганской "Зари".