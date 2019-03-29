ФФУ вынесла вердикт по делу о скандальном договорняке: троих футболистов отстранят пожизненно

Экс-наставника мариупольского "Ильичевца" дисквалифицируют на пять лет.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ вынес вердикт по громкому делу - скандальному матчу украинской Первой лиги сезона-2016/2017 "Ильичевец" - "Горняк-Спорт".

Об этом сообщает Sportarena.

Двоих футболистов, на тот момент представлявших клуб из "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни), могут дисквалифицировать пожизненно. Такую же дисквалификацию получит футболист, выступавший за "Ильичевец" (Мариуполь). Тренер, который тогда возглавлял мариупольский клуб, может быть дисквалифицирован на пять лет.

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По информации СМИ, речь идет о Руслане Кисиле, Максиме Марусиче, Александре Гаращенкове и Александре Севидове.

27-летний Руслан Кисиль - нападающий, воспитанник "Олимпика" и "Шахтера". На тот момент играл за "Ильичевец", последний клуб - "Колос", за который провел 6 матчей осенью.

25-летний Максим Марусич - полузащитник, воспитанник "Ворсклы". Тогда играл за "Горняк-Спорт", последний клуб — латвийский РФШ.

28-летний Сергей Гаращенков - защитник. Воспитанник "Олимпика" и "Шахтера". Тогда играл за "Горняк-Спорт", последний клуб - "Сумы".

49-летний Александр Севидов, на тот момент возглавлявший "Ильичевец", сейчас работает в болгарской "Верее".

Матч, состоявшийся 14 ноября 2016 года, завершился победой мариупольского клуба со счетом 3:1, при этом первый тайм выиграли гости. По ходу самого матча были зафиксированы аномальные суммы ставок на выигрыш "Горняка-Спорт" в первом тайме и общую победу "Ильичевца".

Матч попал под подозрение Комитета этики и честной игры, клубы подключали к расследованию полицию, а поединок официальные лица называли договорным. Разбирательства по этому матчу длились более двух лет.