Суркис о поражении Динамо от Челси: спасибо болельщикам, что не освистали нашу команду (видео)

Президент "Динамо" прокомментировал возможную отставку Александра Хацкевича.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал игру команды против "Челси" и слухи об отставке главного тренера Александра Хацкевича.

"Мы полностью провалили этот матч. "Динамо" Киев не имеет права проигрывать матч с таким счетом. На этом этапе надо бороться, и если бы они проиграли, а игроки вышли "в крови", то я бы сказал, что они отдали все силы. Было впечатление, что они вышли посоревноваться с "Челси" в мастерстве. А мастерство у одних и у других - как небо и земля", - отметил Суркис.

Вопрос о возможной отставке главного тренера он прокомментировал так:

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"Я не обсуждаю отставку Хацкевича. Он работает, и я надеюсь, что как игроки, так и тренеры сделают из этого поражения выводы. В еврокубках мы набрались определенного опыта, но еще раз говорю, что вылететь от такой команды, как "Челси" - это не грех, но так беззубо и при полном стадионе - спасибо нашим болельщикам, что не освистали нашу команду, игроки в долгу перед ними. Не думаю, что скоро соберется полный стадион".

"Мастерства может не хватать, но показывать самоотдачу и желание порадовать своих собственных болельщиков, игроки просто обязаны. Никого не буду выделять, проиграла вся команда и все они должны нести ответственность за такое разгромное поражение. Будут ли применены санкции к игрокам? Самая большая санкция для них - это то, что они опозорились перед 65-ю тысячами болельщиков", - заявил Суркис.

Напомним, "Динамо" потерпело самое крупное домашнее поражение в еврокубках в своей истории, уступив "Челси" - 0:5.