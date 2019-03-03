Онлайн-видеотрансляция Заря - Ворскла: Премьер-лига, 20-й тур

В Запорожье встречаются конкуренты в борьбе за место в Лиге Европы.

Сегодня в Запорожье проходит один из центральных поединков 20-го тура УПЛ - "Заря" - "Ворскла".

Встречаются прямые конкуренты в борьбе за места в еврокубках. На данный момент "Заря" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея 28 очков. "Ворскла" находится на шестой строчке с 27 баллами. Таким образом, в случае победы на выезде ворскляне значительно улучшат свое положение, поднявшись сразу на две строчки.

Обе команды выйдут на очную встречу с желанием реабилитироваться перед своими поклонниками. Напомним, что неделю назад, в 19-м туре, который стал первым после зимней паузы, "Заря" потерпела сокрушительное поражение в Киеве от "Динамо" - 0:5, а "Ворскла" также с крупным счетом ступила "Карпатам" - дома со счетом 0:4.

Матч "Заря" - "Ворскла" начнется в Запорожье в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.

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