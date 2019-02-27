УЕФА рассмотрит инцидент с предупреждением капитана Реала Рамоса 28 февраля

Рамос подозревается в намеренном получении желтой карточки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским "Аяксом" (2:1).

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса 28 февраля.

Напомним, Рамос подозревается в намеренном получении желтой карточки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским "Аяксом" (2:1), сообщает Footboom.

Поводом для расследования стали слова Рамоса, который во время интервью признался, что намеренно получил желтую карточку, чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранних стадиях турнира.

На 89-й минуте защитник "Реала" сбил Каспера Дольберга. Позже Рамос опроверг собственные слова.

Заметим, в 2010-м и 2013 годах Серхио Рамос уже получал намеренные желтые карточки, позволявшие пропустить следующий матч, не имеющий турнирного значения.