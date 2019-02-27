Французский Нант через ФИФА будет требовать деньги за футболиста Салу
16:11, 27 февраля 2019Футбол
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Нант не договорился с Кардиффом по поводу выплат за трансфер форварда Эмилиано Сала.
Сала погиб в авиакатастрофе в январе / ФК Нант
Французский клуб «Нант» не договорился с «Кардиффом» по поводу выплат за трансфер форварда Эмилиано Сала.
Теперь клуб подал жалобу на британцев в Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает Sport.ua со ссылкой на Sky Sports.
В январе «Кардифф» приобрел Сала за 15 миллионов фунтов, однако игрок погиб в авиакатастрофе и клуб из Уэльса не спешит проводить деньги за переход футболиста.
Ранее «Кардифф» отменил первый платеж, а руководство клуба заявило, что намерено разобраться в деталях и провести переговоры с «Нантом».
Судя по всему, переговоры результата не дали и «Нант» обратился в ФИФА.
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