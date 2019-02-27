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Французский Нант через ФИФА будет требовать деньги за футболиста Салу

16:11, 27 февраля 2019
Футбол
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Сала погиб в авиакатастрофе в январе / ФК Нант

Теперь клуб подал жалобу на британцев в Международную федерацию футбольных  ассоциаций (ФИФА), сообщает Sport.ua со ссылкой на Sky Sports.

В январе «Кардифф» приобрел Сала за 15 миллионов фунтов, однако игрок погиб в авиакатастрофе и клуб из Уэльса не спешит проводить деньги за переход футболиста.

Ранее «Кардифф» отменил первый платеж, а руководство клуба заявило, что намерено разобраться в деталях и провести переговоры с «Нантом».

Судя по всему, переговоры результата не дали и «Нант» обратился в ФИФА.

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Теги: #футбол#авиакатастрофа#Эмилиано Сала