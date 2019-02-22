Киевское Динамо сыграет с немецким Хоффенхаймом в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Динамо (U-19) сыграет в 1/8 финала на поле соперника.

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА (возраст игроков - до 19 лет),по итогам которой киевское Динамо сыграет с немецким Хоффенхаймом. Единственная игра на этой стадии соревнований состоится на поле немецкой команды, сообщает официальный сайт УЕФА. Матч состоится 12 или 13 марта. В других парах 1/8 финала сыграют: Челси - Монпелье Митьюланд - Манчестер Юнайтед Динамо Загреб - Ливерпуль Лион - Аякс Барселона - Герта Берлин Порту - Тоттенхэм Хотспур Атлетико Мадрид - Реал Мадрид

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