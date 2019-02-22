Киевское Динамо сыграет с немецким Хоффенхаймом в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
16:32, 22 февраля 2019Футбол
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Динамо (U-19) сыграет в 1/8 финала на поле соперника.
Юноши Динамо продолжат путь в еврокубках матчем против немецкого Хоффенхайма / fcdynamo.kiev.ua
В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА (возраст игроков - до 19 лет),по итогам которой киевское Динамо сыграет с немецким Хоффенхаймом.
Единственная игра на этой стадии соревнований состоится на поле немецкой команды, сообщает официальный сайт УЕФА.
Матч состоится 12 или 13 марта.
В других парах 1/8 финала сыграют:
Челси - Монпелье
Митьюланд - Манчестер Юнайтед
Динамо Загреб - Ливерпуль
Лион - Аякс
Барселона - Герта Берлин
Порту - Тоттенхэм Хотспур
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид
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