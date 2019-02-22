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Киевское Динамо сыграет с немецким Хоффенхаймом в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

16:32, 22 февраля 2019
Футбол
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Юноши Динамо продолжат путь в еврокубках матчем против немецкого Хоффенхайма / fcdynamo.kiev.ua

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА (возраст игроков - до 19 лет),по итогам которой киевское Динамо сыграет с немецким Хоффенхаймом.

Единственная игра на этой стадии соревнований состоится на поле немецкой команды, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч состоится 12 или 13 марта.

В других парах 1/8 финала сыграют:

Челси - Монпелье

Митьюланд - Манчестер Юнайтед

Динамо Загреб - Ливерпуль

Лион - Аякс

Барселона - Герта Берлин

Порту - Тоттенхэм Хотспур

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид

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Теги: #Динамо Киев#еврокубки#Динамо Юношеская лига УЕФА