Динамо проведет товарищеский матч с норвежской Волеренгою дублирующим составом
13:08, 09 февраля 2019Футбол
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Игра в испанской Марбелье начнется в 14.00 по киевскому времени.
Динамо продолжает підтоговку к весенней части сезона / fcdynamo.kiev.ua
Сегодня киевское “Динамо” проведет свой заключительный товарищеский матч на зимних сборах.
Соперником “бело-синих” будет норвежский клуб “Волеренга”, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Матч состоится на Городском стадионе Марбельи и начнется в 14:00 по киевскому времени (13:00 по местному).
“Динамо" начнет игру в таком составе: Бущан, Кравченко, Шабанов, Алибеков, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Гармаш, Смирный, Шепелев, Русин.
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