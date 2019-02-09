Динамо проведет товарищеский матч с норвежской Волеренгою дублирующим составом

Игра в испанской Марбелье начнется в 14.00 по киевскому времени.

Сегодня киевское “Динамо” проведет свой заключительный товарищеский матч на зимних сборах. Соперником “бело-синих” будет норвежский клуб “Волеренга”, сообщает официальный сайт столичного клуба. Матч состоится на Городском стадионе Марбельи и начнется в 14:00 по киевскому времени (13:00 по местному). “Динамо" начнет игру в таком составе: Бущан, Кравченко, Шабанов, Алибеков, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Гармаш, Смирный, Шепелев, Русин.

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