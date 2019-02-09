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Динамо проведет товарищеский матч с норвежской Волеренгою дублирующим составом

13:08, 09 февраля 2019
Футбол
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Динамо продолжает підтоговку к весенней части сезона / fcdynamo.kiev.ua

Соперником “бело-синих” будет норвежский клуб “Волеренга”, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Матч состоится на Городском стадионе Марбельи и начнется в 14:00 по киевскому времени (13:00 по местному).

“Динамо" начнет игру в таком составе: Бущан, Кравченко, Шабанов, Алибеков, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Гармаш, Смирный, Шепелев, Русин.

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Теги: #Динамо Киев#Динамо сбор в Марбелье#зимнее межсезонье