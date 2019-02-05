Ливерпуль поделил очки с командой Ярмоленко в заключительном матче 25-го тура АПЛ

Игра завершилась с ничейным счетом.

"Ливерпуль" не смог обыграть "Вест Хэм Юнайтед" в заключительном матче 25-го тура английской Премьер-лиги. Игра состоялась в Лондоне и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола были забиты в первом тайме. На 22-й минуте Садьо Мане вывел "красных" вперед, но хозяева быстро отыгрались благодаря голу Майкла Антонио.

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Отметим, что за "Вест Хэм" играет Андрей Ярмоленко, однако сейчас он продолжает восстанавливаться от травмы.

Для "Ливерпуля" это вторая подряд потеря очков. Чемпионская гонка обостряется: отрыв от "Манчестер Сити" теперь - всего в три балла. "Вест Хэм" занимает 12-е место.

В следующем туре "Ливерпуль" на своем поле сыграет с "Борнмутом" (9 февраля).