Экс-подруга Роналду назвала его психопатом и пообещала посадить португальца в тюрьму

Английская модель Жасмин Леннард заявила, что у нее есть доказательства того, что футболист угрожал убить ее.

Английская модель и актриса Жасмин Леннард вспомнила об отношениях с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, отметив, что у него имеются психические отклонения.

Англичанка написала об этом в своем Twitter.

По словам Жасмин Леннард, Роналду угрожал ей похищением и убийством в том случае, если она ему изменит. 33-летняя модель охарактеризовала португальца как психопата и добавила, что у нее есть аудиозаписи с угрозами от Роналду. Также Леннард выразила поддержку американке Кэтрин Майорге, обвинившей футболиста в изнасиловании. Англичанка сообщила, что готова предоставить компромат на спортсмена.

«Это золото для таблоидов. И то, что так необходимо Майорге. И я готова на это не только для нее, но и для всех женщин, которые терпели издевательства. Это называется карма.

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Никто не имеет ни малейшего представления, кто такой Криштиану. Но если у людей было бы хоть какое-то представление о нем, они бы испугались. Я больше не буду сидеть сложа руки и смотреть, как он врет в своей высокомерной бесчувственной манере. Слово «нет» означает «нет». Слово «стоп» означает «стоп». Если ты продолжаешь половой акт, когда женщина кричит, чтобы ты прекратил, то ты – насильник и чудовище.

Я встречалась с Роналду на протяжении 10 лет. Последние полтора года мы общались практически ежедневно, и у меня есть сообщения и записи, которые будут бесценной находкой для Кэтрин и ее команды. Эти сообщения покажут его истинную природу и продемонстрируют, что он нездоров. Его детей и девушек окружает ложь. Он – запугиватель и лжец. Вся его жизнь – это ложь, а он сам – гребаный психопат.

Говорил, что, если я буду встречаться с кем-то еще или просто выйду из дома, меня похитят, а мое тело порежут, положат в сумку и выбросят в реку. Никто бы не поверил тому, чем я собираюсь поделиться, если бы у меня не было доказательств. К счастью, я умная девушка и сохранила множество доказательств. Игра закончена», - написала Леннард.

Жасмин Леннард встречалась с Роналду, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед». Португалец играл в Англии до 2009 года.

Напомним, в конце сентября прошлого года американка Кэтрин Майорга обвинила португальского форварда в изнасиловании. Инцидент, по ее словам, произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Португалец в свою очередь отверг обвинения.