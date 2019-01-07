Полиция США арестовала пьяного Руни за ругань в общественном месте

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни 16 декабря был арестован в аэропорту Вашингтона.

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который ныне является игроком американского «Ди-Си Юнайтед», в декабре, будучи пьяным, был арестован за нецензурную брань в общественном месте, сообщает Sky Sports.

По информации издания, инцидент произошёл 16 декабря в аэропорту Вашингтона. 33-летнего англичанина задержала полиция, но вскоре отпустила его под залог. За содеянное футболисту пришлось заплатить штраф в размере $ 116.

Журналисты также опубликовали фотографию Уэйна Руни, сделанную сразу же после ареста в полицейском участке.

Читайте такжеРуни выдал гениальные 10 секунд в концовке игры - спас свои ворота и помог забить в чужие (видео)

Напомним, что это не первый случай, когда Руни испытывает проблемы с законом, пребывая в нетрезвом виде. Осенью 2017 года он был лишён водительских прав сроком на два года и приговорён к 100 часам исправительных работ за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Уэйн Руни перешёл в «Ди Си Юнайтед» на правах свободного агента летом 2018 года.

Как сообщал УНИАН ранее, Руни подвергся обыску перед домашним поединком "Манчестер Юнайтед" на арене "Олд Траффорд".