Реал продлил контракт с голкипером Навасом, несмотря на слухи о его уходе

32-летний Кейлор Навас выступает за "Реал" с 2014 года и за это время трижды выиграл с клубом Лигу чемпионов.

Костариканский вратарь "Реала" Кейлор Навас продлил контракт со "сливочными" на год – до лета 2021 года, сообщает испанская Marca. Источник сообщает, что сделка была заключена еще в декабре. По новому договору Навас будет зарабатывать 5 млн евро за сезон. Читайте такжеРеал хочет взорвать трансферный рынок - ожидаются 5 громких покупок Новый контракт Наваса означает, что костариканец не собирается оставлять клуб нынешней зимой. Стоит отметить, что после того, как "Реал" возглавил Сантьяго Солари, Навас потерял место в стартовом составе, проиграв конкуренцию бельгийцу, экс-вратарю "Челси" Тибо Куртуа. 32-летний Кейлор Навас выступает за "Реал" с 2014 года, став преемником Икера Касильяса. За это время костариканец трижды выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов.

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