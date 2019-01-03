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Реал продлил контракт с голкипером Навасом, несмотря на слухи о его уходе

18:39, 03 января 2019
Футбол
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Кейлор Навас / marca.com

Источник сообщает, что сделка была заключена еще в декабре. По новому договору Навас будет зарабатывать 5 млн евро за сезон.

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Новый контракт Наваса означает, что костариканец не собирается оставлять клуб нынешней зимой.

Стоит отметить, что после того, как "Реал" возглавил Сантьяго Солари, Навас потерял место в стартовом составе, проиграв конкуренцию бельгийцу, экс-вратарю "Челси" Тибо Куртуа

32-летний Кейлор Навас выступает за "Реал" с 2014 года, став преемником Икера Касильяса. За это время костариканец трижды выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов.

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Теги: #Реал Мадрид