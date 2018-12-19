ФК Динамо передал подарки солдатам на передовую (видео)

Столичный клуб передал на фронт продукты питания и оборудование.

В день Святого Николая фан-клуб «Динамо» и ветераны клуба посетили батальон им. Кульчицкого, базирующегося в Киеве, и поздравили солдат с праздниками.

Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

В качестве новогодних презентов бойцам были переданы продукты питания, а также инструменты и цифровая техника, электрические генераторы, которые в ближайшее время будут переданы на передовую украинским солдатам.

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"Все время наш клуб поддерживает воинов, волонтеров. В этот раз мы приехали в батальон Кульчицкого. Ребята обратились с просьбой передать на передовую продукты питания, оборудование. Сегодня же все будет погружено и отправлено на фронт", - сказал руководитель фан-клуба «Динамо» Сергей Михайленко.

"Подобные мероприятия очень важны, особенно в это время. Мы обязаны поддерживать армию и помогать нашим воинам, которые выполняют свой долг. Мы, в свое время, выясняли отношения на футбольных полях. Для нас был снаряд – футбольный мяч. Сейчас все сложилось по-другому. Поэтому, со стороны ветеранов, со стороны «Динамо», идет активная поддержка ребят, которые выполняют свой долг", - отметил легендарный футболист киевского клуба Владимир Мунтян.