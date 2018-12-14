Датский легионер Динамо Дуэлунн получил тяжелую травму и выбыл на 2-3 месяца
Датский легионер киевского Динамо Миккель Дуэлунн получил тяжелую травму во время вчерашнего матча Лиги Европы против чешского «Яблонца».
У игрока диагностировали перелом лодыжки, в результате чего ему придется пропустить 2-3 месяца, сообщает Динамомания.
Стоит отметить, что болельщики столичной команды массово поддержали получившего серьезную травму игрока.
«Выздоравливай»
«Мы с тобой, восстанавливайся»
«Хорошего выздоровления»
«Выздоравливайте! Вы хороший футболист и принесёте много пользы Динамо»
«Поскорее поправляйся»
Множество подобных комментариев можно увидеть на странице датчанина в Instagram. Отметим, что также скорейшего выздоровления Миккелю желают и его экс-партнеры по «Мидтьюланнду» и многие футболисты, выступающие в чемпионате Дании.