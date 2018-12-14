Датский легионер Динамо Дуэлунн получил тяжелую травму и выбыл на 2-3 месяца

Игрок пропустил зимнюю подготовку в межсезонье.

Датский легионер киевского Динамо Миккель Дуэлунн получил тяжелую травму во время вчерашнего матча Лиги Европы против чешского «Яблонца».

У игрока диагностировали перелом лодыжки, в результате чего ему придется пропустить 2-3 месяца, сообщает Динамомания.

Стоит отметить, что болельщики столичной команды массово поддержали получившего серьезную травму игрока.

«Выздоравливай»

«Мы с тобой, восстанавливайся»

«Хорошего выздоровления»

«Выздоравливайте! Вы хороший футболист и принесёте много пользы Динамо»

«Поскорее поправляйся»

Множество подобных комментариев можно увидеть на странице датчанина в Instagram. Отметим, что также скорейшего выздоровления Миккелю желают и его экс-партнеры по «Мидтьюланнду» и многие футболисты, выступающие в чемпионате Дании.