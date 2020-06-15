"Стегал нас плеткой, как рабов": украинский боксер рассказал о тренировочном лагере Владимира Кличко

Сергей Радченко поделился подробностями подготовки легенды бокса.

Украинский боксер тяжелого веса Сергей Радченко (7-6, 2 КО) рассказал, как принимал участие в тренировочном лагере легенды бокса Владимира Кличко.

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Боксер дал интервью сайту "Братство Кличко".

"Две с половиной недели работают тяжеловесы. На третью неделю подъезжают легковесы. Был удивлен, когда приезжали шустрые ребята по 70 килограмм. Последние раунды у Владимира проходили с акцентом на скорость. В среду мы разъезжались, два завершающие спарринга он работал с "мухачами". Спарринги заканчивались в пятницу, за 8 дней до начала боя.

Как правило, все стартуют с четырех или шести раундов. Доходят до десяти раундов и уходят вниз. Особенность Владимира, и ее затем перенял Саша Усик - все спарринги с первого по последний день по 12 раундов.

При мне не было случаев, чтобы выносили с ринга. Но как раз на первом сборе, когда я попал к Владимиру уже на вторую неделю спаррингов, были разговоры, что на первой неделе одного парня вынесли с ринга - Владимир его нокаутировал. Рассказывали, что на других спаррингах тоже были и нокдауны, и нокауты", - сказал Радченко.

Боксер также вспомнил, как на ринг против Владимира в тренировочном режиме выходил его будущий соперник и чемпион мира Энтони Джошуа:

"Да, он показывал довольно неплохой спарринг. Был одним из лучших спарринг-партнеров на тот момент. Составлял наибольшую конкуренцию Кличко. Но все-таки чувствовалась где-то его неуверенность, где-то неопытность. Все равно Владимир был на голову выше. И это учитывая то, что Энтони не работал все 12 раундов. Он работал обычно 2-4 раунда, потому что Владимир меняет спарринг-партнеров".

Сергей Радченко отметил, что в лагере Кличко всегда была строгая дисциплина, а за опоздание можно было получить штраф:

"СМИ писали про рабские правила? Да, за опоздание полагалось 10 ударов плеткой. Владимир нас стегал плеткой, как рабов. И утром, и вечером. А если серьезно, рабских правил не было. Были обычные правила, стандартная дисциплина. Когда подготовка такого уровня, к чемпионским боям, нормально. За опоздание на тренировку был штраф в пределах 150 долларов".

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко вошел в топ-100 спортсменов 21 века.

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