Александр Усик в следующем поединке должен встретиться с непобедимым британцем.

Команды украинца Александра Усика и британца Джо Джойса не смогли договориться о финансовых условиях организации боя за титул "временного" чемпиона по версии WBO.

Об этом "Братству Кличко" сообщил промоутер Усика Александр Красюк.

"Предложение Фрэнка Уоррена (промоутера Джойса, - Прим.) "К2 Promotion" не отвечает требованиям рынка, поэтому мы будем ждать проведения торгов", - сказал Красюк.

Отметим, что у сторон было 15 дней, чтобы договориться об условиях боя.

Читайте такжеБей кувалдой: Усик провел необычную тренировку (видео)Теперь же организатором вечера бокса станет компания, которая предложит более высокую сумму призового фонда. А поединок состоится в течение трех месяцев после подписания контракта.

Красюк также подчеркнул, что информация о том, что бой состоится в апреле, не соответствует действительности: "Дату боя будет определять компания, которая выиграет торги".

Усик - Джойс: что нужно знать

WBO позволила чемпиону мира Энтони Джошуа еще раз отложить обязательную защиту титула против украинца Александра Усика и санкционировала бой британца с Тайсоном Фьюри.

Усик же подерется за титул "временного" чемпиона WBO с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Победитель боя Джошуа - Фьюри в течение 180 дней после поединка должен будет встретиться с победителем боя Усик - Джойс или же оставить пояс WBO вакантным.

Усик свой предыдущий бой провел 31 октября, когда решением судей победил Дерека Чисору. Джойс в предыдущий раз боксировал 28 ноября, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

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Автор: Антон Дударь