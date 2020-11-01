Дерек Чисора пришел в раздевалку Александра Усика и раздал гамбургеры.

Британец Дерек Чисора после поражения от Александра Усика пришел в раздевалку украинца и поделился бургерами.

Чисора сперва попросил Усика оставить автограф на перчатках, а затем раздал бургеры всей команде украинца.

После этого боксеры вместе устроили перекус.

Видео опубликовали промоутер Усика Александр Красюк в Instagram, а также YouTube-канал iFl TV.

Усик - Чисора: итоги боя

Усик победил Чисору единогласным решением судей - 117-112, 115-113, 115-113.

Вечер бокса на "Уэмбли" в Лондоне проходил без болельщиков на трибунах из-за пандемии коронавируса.

Усик официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Усик после победы над Чисорой обратился к Джошуа.

Для Усика это был второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец также побеждал. Чисора потерпел десятое поражение при 32 победах.

Усик после боя заявил, что был готов к мощным ударам соперника.

Чисора не согласился с решением судей отдать победу Усику.

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Автор: Антон Дударь