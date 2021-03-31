Тим Цзю все свои 18 боев в ринге выиграл.

В австралийском Ньюкасле сын известного российского боксера Кости Цзю, Тим Цзю, нокаутировал очередного соперника. На этот раз непобедимому австралийцу противостоял ирландец Деннис Хоган.

Особой интриги не получилось, поскольку 26-летний Цзю начал доминировать с первой секунды и закономерно в 5-м раунде завершил бой досрочно. Хоган пропустил серию ударов и последней точкой стал бешеный апперкот в бороду ирландцу.

Таким образом, Тим защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Итак, Цзю-младший получил право на титульный бой WBO с 31-летним аргентинцем Брайаном Кастаньо.

Tim Tszyu rocks Dennis Hogan with a VICIOUS uppercut, then his corner throws in the towel pic.twitter.com/Un2wosRMfR — The One-Two (@TheOneTwoBoxing) March 31, 2021

Заметим, что эта победа стала для Цзю 18-й из 18 возможных, 14 из которых заканчивались нокаутом.

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Автор: Будрин Артем