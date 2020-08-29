Украинский боксер получил шанс вновь стать чемпионом мира.

В ночь с 29 на 30 августа по киевскому времени в США пройдет бой между украинцем Виктором Постолом и американским чемпионом мира Хосе Рамиресом.

Соперники поспорят за пояса чемпиона мира по версиям WBC и WBO, которыми владеет Рамирес.

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Начало боя - около 05.00 по киевскому времени.

В Украине бой можно будет посмотреть на платформе MEGOGO по платной подписке.

В США трансляция пройдет на телеканале ESPN.

Постол - Рамирес: перед боем

Из-за коронавируса бой Постола и Рамиреса переносился дважды. Изначально он должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, а затем 9 мая в американском Фресно.

Виктор Постол уже владел титулом чемпиона мира по версии WBC и потерял его в результате поражения от Теренса Кроуфорда в 2016-м году.

Всего на счету Постола 33 боя, 31 победа и 2 поражения на профи-ринге. Рамирес выиграл 25 боев из 25.

Перед боем соперники устроили дуэль взглядов.

За день до боя состоялась церемония взвешивания.

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Автор: Антон Дударь