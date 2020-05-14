Украинский боксер Редкач с помощью коллажа с Путиным вызвал Ломаченко на бой (фото)

Иван Редкач обратился к коллеге в издевательской манере.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (30-5-1, 18 КО) бросил вызов соотечественнику Василию Ломаченко (14-1, 10 КО), выступающему в легком дивизионе.

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На своей странице в Instagram Редкач опубликовал коллаж, на котором фото Ломаченко висит над головами нынешнего и бывшего президентов России - Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

"Картина маслом. Бой отменили у брата во Христе. Вася, переходи в 140 фунтов (первый полусредний вес - прим.), рад буду тебя видеть в новом весе. Как раз ты хотел промежуточный бой перед Теофимо Лопесом. Давай сделаем", - написал Редкач.

Стоит отметить, что ранее Ломаченко заблокировал Редкача в сети из-за насмешек над призывом рисовать кресты на дверях.

Как сообщал УНИАН, соперник Ломаченко Теофимо Лопес сообщил об отмене боя с украинцем.