Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, непобедимый Флойд Мейвезер объявил о проведении выставочного поединка.
Об этом американский боксер сообщил в Instagram.
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Соперником легенды бокса станет популярный YouTube-блогер Логан Пол. Поединок состоится 6 июня 2021 года на стадионе Hard Rock в Майами-Гарденс. Отметим, что противостояние смогут увидеть зрители, которых допустят на трибуны.
Напомним, что этот бой должен был пройти еще 6 февраля, но был отменен из-за карантинных ограничений.
Заметим, что в прошлом году Логан провел бой против другого блогера KSI, проиграв ему решением судей. А совсем недавно он нокаутировал в ринге бывшего баскетболиста Нейта Робинсона. Этот поединок проходил в андеркарте боя Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.
Флойд Мейвезер: чем он известен
- На профессиональном ринге Мейвезер провел 50 боев и во всех одержал победы. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.
- В 2015 году американец объявлял о завершении карьеры, но в 2017 году вернулся на ринг ради боя с Конором Макгрегором, в котором одержал досрочную победу.
- 31 декабря 2018 года Мейвезер провел выставочный бой в Японии, нокаутировав Тенсина Насукаву в первом раунде.
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