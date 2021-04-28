Флойд Мейвезер наденет боксерские перчатки ради выставочного поединка.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, непобедимый Флойд Мейвезер объявил о проведении выставочного поединка.

Об этом американский боксер сообщил в Instagram.

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Соперником легенды бокса станет популярный YouTube-блогер Логан Пол. Поединок состоится 6 июня 2021 года на стадионе Hard Rock в Майами-Гарденс. Отметим, что противостояние смогут увидеть зрители, которых допустят на трибуны.

Напомним, что этот бой должен был пройти еще 6 февраля, но был отменен из-за карантинных ограничений.

Заметим, что в прошлом году Логан провел бой против другого блогера KSI, проиграв ему решением судей. А совсем недавно он нокаутировал в ринге бывшего баскетболиста Нейта Робинсона. Этот поединок проходил в андеркарте боя Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.

Флойд Мейвезер: чем он известен

На профессиональном ринге Мейвезер провел 50 боев и во всех одержал победы. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.

В 2015 году американец объявлял о завершении карьеры, но в 2017 году вернулся на ринг ради боя с Конором Макгрегором, в котором одержал досрочную победу.

31 декабря 2018 года Мейвезер провел выставочный бой в Японии, нокаутировав Тенсина Насукаву в первом раунде.

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Автор: Артем Будрин