Бой между Сергеем Деревянченко и Джермаллом Чарло пройдет уже в ближайшие выходные.

Состоялась финальная дуэль взглядов перед боем между украинцем Сергеем Деревянченко и чемпионом мира в среднем весе по версии WBC Джермаллом Чарло.

Из-за пандемии коронавируса дуэль взглядов прошла в необычном формате. Боксерам пришлось не только надеть маски, но еще и стоять на расстоянии друг от друга.

Видео дуэли взглядов опубликовал YouTube-канал Fight Hub TV.

25 сентября состоится традиционная процедура взвешивания перед боем.

Сергей Деревянченко: третья попытка стать чемпионом мира

Поединок состоится в ночь с 26 на 27 сентября по Киеву на арене "Mohegan Sun Arena" в Анкасвилле, США. На кону будет пояс WBC, которым владеет Чарло.

Деревянченко проведет свой 16-й бой на профессиональном ринге. У украинца - 13 побед (10 нокаутом) и 2 поражения.

Для Деревянченко это будет уже третий шанс стать чемпионом мира. В 2018 году он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF, а в 2019-м уступил Геннадию Головкину в бою за пояса IBF и IBO.

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Автор: Антон Дударь